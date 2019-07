Serbia do të kërkojë ekstradimin e ish-pjesëtarit të UÇK-së, reagime në Kosovë

Serbia do të kërkojë nga Maqedonia e Veriut, ekstradimin e ish-pjesëtarit të UÇK-së, Tomor Morina, i arrestuar të mërkurën nga policia maqedonase, në bazë të një fletarresti të lëshuar nga INTERPOL-i, me kërkesë të Serbisë.

Ministria serbe e Drejtësisë i tha Rrjetit Ballkanit për Gazetari Hulumtuese (BIRN) se “zyrtarisht është njoftuar për arrestimin e Tomor Morinës nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut”.

Ministria tha se do të dërgojë te autoritetet maqedonase një kërkesë për ekstradimin e tij, pasi ai dyshohet se ka qenë i përfshirë në krimet e luftës kundër civilëve në rajonin e Gjakovës nga janari deri në qershor të vitit 1999.

Ministri i Jashtëm i Kosovës në detyrë, Behxhet Pacolli, ka thënë se Kosova nuk do të lejojë ekstradimin e Morinës.

Kryediplomati kosovar tha se institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të punojnë për lirimin e tij, si dhe i bëri thirrje Shkupit të hedhë poshtë “urdhërat politik për arreste të lëshuara nga Beogradi”.

“Nuk do të lejojmë ekstradimin e asnjë qytetari tanë bazuar në fletarrestet e lëshuara nga Beogradi. Kjo është vijë e kuqe për Kosovën” ka thënë Pacolli.

Ky është postimi i Pacollit:

Përkundër faktit që ne kemi vazhduar angazhimin me autoritetet e Shkupit për të siguruar lirimin e Tomor Morinës, kjo ende nuk ka ndodhur. Më vjen keq që gjykata e Maqedonisë veriore ka dhënë një urdhër për para-burgim për z. Morina bazuar në një urdhër arresti politik të lëshuar nga Serbia.

Ne do të vazhdojmë të punojmë për lirimin e tij dhe t’i bëjmë thirrje Shkupit të veprojë si të gjitha vendet në Evropë që i kanë hedhur poshtë këto urdhra politik për arest të lëshuar nga Beogradi.

Për një gjë jam i sigurt, që ne nuk do të lejojmë ekstradimin e asnjë qytetari tanë bazuar në fletarrestet e lëshuara nga Beogradi.

Kjo është vijë e kuqe për Kosovën.

Ndërkohë, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut nuk ka dhënë asnjë detaj në lidhje me këtë rast.