Serbia blen nga Hungaria tanke që i përdorte ushtria sovjetike

Serbia ka blerë një flotë prej 26 mjetesh luftarake të këmbësorisë BTR-80A nga Hungaria. Pajisjet e shitura të prodhimit sovjetik/rus nuk plotësojnë nevojat e mbrojtjes afatgjatë të Hungarisë, prandaj forcat e mbrojtjes hungareze po i shesin. Forcat Hungareze të Mbrojtjes po modernizojnë flotën e tyre duke blerë mjete të reja luftarake.

Sipas portalit Srbija Danas, ushtria serbe mori vendimin për blerjen e automjeteve ruse nga Hungaria, pasi BTR do t’i shërbejë efektivisht trupave serbe në zona të ndryshme.

Forcat e Mbrojtjes Hungareze morën gjithsej 555 automjete të blinduara luftarake BTR-80 midis 1996 dhe 1999, si kompensim për borxhin e përbashkët kombëtar me Rusinë.

Ndërsa një pjesë e flotës iu nënshtrua modernizimit midis 2006 dhe 2010, shumica tani është e paoperueshme, transmeton lajmi.net.

Automjetet e shitura tani janë të pajisura me pajisje për shikimin e natës dhe sisteme të avancuara komunikimi, por ato nuk përputhen më me nevojat aktuale të Forcave të Mbrojtjes dhe kështu po çaktivizohen. Në të njëjtën kohë, automjeti luftarak i këmbësorisë Lynx i zhvilluar nga kompania gjermane Rheinmetall Landsysteme GmbH do të zëvendësojë BTR-80A në ushtrinë hungareze.

Familja e automjeteve luftarake Lynx përfaqëson gjeneratën e fundit të pajisjeve ushtarake.

Ai është i pajisur me mbrojtje të fuqishme aktive dhe pasive, armatim të avancuar dhe një sërë sistemesh sensorësh dhe zbulimi që mundësojnë ndërgjegjësimin e shpejtë të situatës dhe reagimin ndaj situatave luftarake në terren.

Në gusht 2020, Ministria e Mbrojtjes nënshkroi një kontratë me kompaninë gjermane Rheinmetall për prodhimin vendas të mjeteve luftarake të këmbësorisë Lynx. Në shtator të vitit 2020, u vendos që Forcat e Mbrojtjes Hungareze të pajisen me 218 mjete luftarake këmbësorie Lynx në program, me vlerë rreth 2 miliardë euro.