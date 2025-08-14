Serbia arreston dy persona, dyshohet se me pjesëtarë të UÇK-së kidnapuan një serb në luftë
Në pikën kufitare të Horgoshit, mes Hungarisë dhe Serbisë, policia serbe ka arrestuar dy persona, H.E. 49-vjep dhe B.E. 52-vjeç, dyshohet shtetas të Kosovës, me dyshimin për “kryerjen e një krimi lufte kundër popullsisë civile me disa anëtarë të UÇK-së më 9 gusht, 1999″.
Siç njofton ministria serbe e punëve të brendshme, ata dyshohen se në Rahovec kanë rrëmbyer një civil të kombësisë serbe, i cili, sipas tyre, është u zhdukur që nga ajo kohë.
“Pjesëtarët e Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë së Policisë Kriminale dhe Shërbimit të Hetimit të Krimeve të Luftës, në Kalimin Kufitar Horgosh në hyrje të Serbisë, arrestuan H. E. (1976) dhe B. E. (1973) për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit se ata kanë kryer një vepër penale të krimeve të luftës kundër popullsisë civile”.
“Dyshohet se më 9 gusht 1999, në Rahovec, në bashkëpunim me disa anëtarë të të ashtuquajturës ‘UÇK’, ata rrëmbyen një civil të kombësisë serbe J. M. më 9 gusht 1999, duke përdorur forcë fizike, armë zjarri dhe kërcënime serioze për jetën dhe gjymtyrët dhe e çuan atë në një drejtim të panjohur, që nga ajo kohë ai është zhdukur. J. M. ende listohet si person i zhdukur”, tha ministria serbe në një deklaratë.
Të dyshuarve iu dha urdhër të mbahen në paraburgim deri në 48 orë, me miratimin e Prokurorit Publik të Zyrës së Prokurorit Publik për Krime Lufte.
Ata më pas do të sillen në zyrën e prokurorit kompetent me një kallëzim penal.