Serbët vazhdojnë me provokime ndaj KFOR-it, vendosin flamuj tek telat me gjemba Serbët kanë vazhduar me provokime edhe sot në veri. Ata kanë vendosur flamujt serbë në telat me gjemba që KFOR-i i ka vendosur si kordon për perimetër të sigurisë, shkruan lajmi.net. Gazetarët e lajmi.net raportojnë se situata aktuale është e qetë, mirëpo që numri i protestuesve është më i madh se herave tjera. /Lajmi.net/