Serbët do të kenë autonomi në Kosovë, por jo për t’u shkëputur: E thotë ish-ambasadori britanik Minoriteti serb do të fitojë autonomi dhe kjo do të jetë pjesë e kompromiseve të dhimbshme që do të duhet të bëjë lidershipi i Kosovës. Por do të jetë e dhimbshme nga të dyja palët, thotë ish-diplomati britanik Sir Ivor Roberts, ish-ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në Jugosllavi, Irlandë dhe Itali. Për Roberts, nuk ka dyshime…