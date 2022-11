Senegali shënon golin dytë – Diedhoiu e lë pa gjasa portierin e Katarit

Ishte Diedhiou ai që e gjeti rrugën e rrjetës në minutën e 48′, transmeton lajmi.net.

Futbollisti, me një goditje të fortë e të saktë me kokë e la pa gjasa portierin bandages.

Më poshtë e gjeni golin e tij. /lajmi.net/

#QAT 0-2 #SEN | 40′ | Goal for Senegal! Diedhiou lowers a corner kick and nails a header at the near post. Qatar’s illusions are diluted and it is close to elimination.

Look at #Qatar2022 at https://t.co/fnEKkurOHH #SomosMundiales #TVPenQatar pic.twitter.com/NgUEXxYhoR

