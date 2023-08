Senatori Reed: Mbështetja në vitin 1999 ka qenë nga veprimet më të çmueshme të SHBA-së

Kryeministri Albin Kurti priti në takim senatorin amerikan, Jack Reed, kryetar i Komisionit të Forcave të Armatosura në Senatin e ShBA-ve. Sipas njoftimit të Qeverisë, senatori vlerësoi progresin që ka arritur Kosova dhe dha mbështetjen e tij për rezultatet pozitive.

Në njoftim thuhet se Kurti, i cili shoqërohej nga ministri i ri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, e njoftoi atë për zhvillimet e fundit dhe arritjet kryesore të vendit.

“Kryeministri Kurti vendosi theksin te rritja e buxhetit në fushën e mbrojtjes, ngritjen e kapaciteteve të ushtrisë, dhe bashkëpunimin e afërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në realizimin e misioneve jashtë vendit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, siç ishte rasti me bashkë-zbarkimin me Gardën Kombëtare të Iowas në Kuvajt. Me këtë rast, ai e falënderoi atë personalisht, për përfshirjen e Kosovës në Aktin fiskal të Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare të vitit 2024, që ia mundëson Kosovës të jetë pjesëmarrëse në ushtrime ushtarake të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të rritur ndërveprimin dhe përshtatshmërinë me trupat e NATO-s”, thuhet në njoftim.

Senatori Reed tha se mbështetja ndaj Kosovës në vitin 1999 ka qenë një nga veprimet më të çmueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që vlerësoi progresin që ka arritur Kosova, thuhet në komunikatën e Kryeministrisë.

"Senatori Reed u shpreh falënderues për mikpritjen. Ai veçoi vendimin dhe vullnetin e Republikës së Kosovës për strehimin e qytetarëve afganë, duke shprehur mirënjohjen e tij. Ndër të tjerash, tha se mbështetja ndaj Kosovës në vitin 1999 ka qenë një nga veprimet më të çmueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që vlerësoi progresin që ka arritur Kosova dhe dha mbështetjen e tij për rezultatet pozitive", theksohet në njoftim.

Në këtë takim, senatori amerikan ishte i shoqëruar nga ambasadori Jeffrey Hovenier.