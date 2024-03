Senatori Murphy takon emisarin britanik Peach, flasin për bashkëpunimin rreth dialogut Kosovë-Serbi dhe për Bosnjën

Murphy ka thënë se në këtë takim kanë folur për atë se si Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA mund të punojnë së bashku për dialogun Kosovë-Serbi dhe për Bosnje e Hercegovinën.

“Gëzohem të mirëpres të dërguarin e Britanisë për Ballkan, Lordin Stuart William Peach në zyrën time sot për të folur rreth mënyrës se si Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA mund të punojnë së bashku për çështjet e Kosovës/Serbisë dhe Bosnjës”, ka shkruar Murphy.

Nice to welcome Britain’s Balkans Envoy Lord Stuart William Peach to my office today to talk about how the UK and the U.S. can work together on Kosovo/Serbia and Bosnia issues. pic.twitter.com/CHJXPOye1q

