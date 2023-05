Senatori Murphy: Moszbatimi i marrëveshjes me Serbinë do të afektojë rrugën e Kosovës për BE dhe NATO Senatorët amerikan Chris Murphy dhe Gary Peters, zhvilluan një takim me gazetarët që u mbajt në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Ata thanë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të pajtohen kurrë me ndonjë lëshim apo hap të ndërmarrë nga Kosova që do të rrezikonte sigurinë dhe të ardhmen…