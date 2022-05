Senatori amerikan pas takimit me Kurtin: Angazhimi i SHBA-ve me Kosovën dhe rajonin është më vendimtar së kurrë

Ai përmes një postimi në Twitter, ka thënë se angazhimi i SHBA-ve me Kosovën dhe rajonin është më vendimtar së kurrë, shkruan lajmi.net

Tutje po ashtu ka thënë se, ai ka shprehur angazhimin e tij të palëkundur ndaj sigurisë se Kosovës.

“Kam pasur nderin të prisja në Kapitol Kryeministrin e Kosovës Albin kurti. Shpreha angazhimin tim të palëkundur ndaj sigurisë dhe shqetësimeve të Kosovës në lidhje me veprimet destabilizuese të Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Angazhimi i SHBA me Kosovën dhe rajonin më të gjerë është më vendimtar se kurrë”, ka thënë senatori Menendez.

Honored to host Prime Minister of Kosovo @albinkurti in the Capitol. Expressed my steadfast commitment to Kosovo’s security & concerns regarding Russia’s destabilizing actions in the Western Balkans. US engagement with Kosovo & the broader region is more crucial than ever. pic.twitter.com/d7BzBp7qtY

