Selvija me fjalët më prekëse për Shpatin: Kam ngecur në ditën kur ti ishte pranë nesh

Selvije Jao, bashkëshortja e artistit të ndjerë, Shpat Kasapi përmes një InstaStory e ka kujtuar atë në natën e ndërrimit të viteve. Ajo ka thënë se zemra nuk njeh kalendar, derisa u shpreh se ka mbetur në ditët kur kanë qenë bashkë. “Zemra nuk njeh kalendar, kam ngecur në ditën kur ti ishte pranë nesh…

ShowBiz

01/01/2026 12:44

Selvije Jao, bashkëshortja e artistit të ndjerë, Shpat Kasapi përmes një InstaStory e ka kujtuar atë në natën e ndërrimit të viteve.

Ajo ka thënë se zemra nuk njeh kalendar, derisa u shpreh se ka mbetur në ditët kur kanë qenë bashkë.

“Zemra nuk njeh kalendar, kam ngecur në ditën kur ti ishte pranë nesh Shpat”, ka shkruar ajo.

Artikuj të ngjashëm

December 31, 2025

Pas 9 vitesh bashkë, çifti i famshëm i jep fund martesës

December 31, 2025

Alba e zhgënjyer nga meshkujt: S’dua ta njoh asnjë, ma kanë...

December 31, 2025

Operohet Alaudin Hamiti

December 31, 2025

Sabina Mete, banorja që u eliminua nga Big Brother VIP Albania 5

December 31, 2025

Pas fitores në zgjedhje, Albin Kurti ia hedh valles në një dasme

December 30, 2025

Keijsi është banori më i ri i Big Brother VIP Albania

Lajme të fundit

Ahmeti për Dacin: Kosova s’ka humbur vetëm një...

Pesë protesta në 2025 në mbrojtje të ish-krerëve...

Meraku për alkool nuk u bie kosovarëve, e...

Festa e Vitit të Ri u kthye në...