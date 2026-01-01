Selvija me fjalët më prekëse për Shpatin: Kam ngecur në ditën kur ti ishte pranë nesh
Selvije Jao, bashkëshortja e artistit të ndjerë, Shpat Kasapi përmes një InstaStory e ka kujtuar atë në natën e ndërrimit të viteve. Ajo ka thënë se zemra nuk njeh kalendar, derisa u shpreh se ka mbetur në ditët kur kanë qenë bashkë. “Zemra nuk njeh kalendar, kam ngecur në ditën kur ti ishte pranë nesh…
