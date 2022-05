Selmanaj: Gabim i madh nëse s’ka pasur konsultë me miqtë ndërkombëtar për aplikimin në KiE

Me 12 maj Kosova pat aplikuar për anëtarësim në Këshillin e Evropës. E, lidhur me këtë deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Driton Selmanaj, tha se nëse s’ka pasur konsultë me ndërkombëtarët lidhur më këtë aplikim, Kosova mund të ketë bërë gabimin më të madh strategjik.