Selmanaj: Do ta rishkruajmë një dokument të ri për draft Asociacionin Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Driton Selmanaj tha se LDK-ja me ardhje në Qeverisje do ta fillojnë draftimin e një dokumenti të ri për Asociaiconin. Ai ka thënë se LDK do ta kthej raportin me SHBA-të. ”Ne duhet ta rikthejmë diskutimin me miqtë tanë në mënyrë që ta fillojmë draftimin e një dokumenti të…