Selimi pas takimit me homologun danez: Do të vijnë ekspertë nga Danimarka për shkëmbim të përvojave në SHKK

Ministri i Drejtësisë, Selim Selimi, pas takimit me homologun e tij danez, Nick Hækkerup, tha se do të vijnë ekspertë nga Danimarka nga fusha e drejtësisë të cilët do të kontribuojnë në shkëmbimin e përvojave me Shërbimin Korrektues të Kosovës.

Po ashtu, edhe Selimi u zotua se do të merr shembuj nga shtete sikur Danimarka për ngritjen e standardëve në drejtësinë kosovare.

“Takim shumë përmbajtësor me homologun tim nga Danimarka, ministrin Nick Hækkerup, me të cilin diskutuam për thellimin e bashkëpunimit dhe bashkërendimit të aktiviteteve në Sistemin e Drejtësisë. Me z. Hækkerup në theks të bisedës ishte forcimi i kapaciteteve në Shërbimin Korrektues të Kosovës. Po ashtu nga ministri Hækkerup mora zotimin për një vizitë të ekspertëve danezë të fushës së drejtësisë, të cilët do të kontribuojnë në shkëmbimin e përvojave me ShKK dhe ngritjen e kapaciteteve. Mbetemi të përkushtuar që të përmbushim standardet dhe praktikat më të mira, duke marrë shembull dhe model nga shtete si Danimarka”.