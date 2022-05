Selimi pas deklaratës së QUINT-it: Është parakusht nga aleatët për anëtarësimin e Kosovës në KE dhe NATO

Selimi përmes një postimi në Twitter, ka thënë se, sipas tij, aleatët e Kosovës po thonë se zbatimi i vendimit përfundimtar të gjykatës për kishën e Deçanit, është një “parakusht” për integrimin e Kosovës në Këshill të Evropës dhe në NATO, shkruan lajmi.net.

“Mënyra si e lexova unë, dhe më besoni, kjo është mënyra e vetme për ta lexuar, aleatët tanë kyç dhe të domosdoshëm thonë se zbatimi i vendimit përfundimtar të gjykatës të vitit 2016 për kishën e Deçanit, është një “parakusht” për integrimin në KiE, NATO, etj. Një mesazh i vështirë, por është një kërkesë e njohur prej vitesh”, ka thënë Selimi.

Way I read it – and trust me, this is the only way to read it – our key and indispensable allies are saying the implementation of 2016 final court decision on Decani church, is a “precondition” to integration to CoE, NATO, etc. A tough message but it’s a known demand for years. https://t.co/gEXfbLV6nx

