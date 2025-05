Selimi: Interesante, liderët e mëdhenj nga Europa po e urojnë Ramën, por askush nga Kosova …

Selimi vuri në dukje se, ndonëse shumë liderë të mëdhenj botërorë e kanë uruar Ramën për fitoren, asnjë nga udhëheqësit politikë të Kosovës nuk ka bërë një veprim të tillë.

“‘Fitore historike’… Është interesante të shohësh të gjithë liderët e mëdhenj botërorë duke uruar Edi Ramën, por asnjë lider kosovar s’e ka bërë këtë. Nuk është befasuese, duke parë mungesën e lidershipit që po e shohim në Kosovë – por megjithatë, interesante,” ka shkruar Selimi, duke shpërndarë urimin e kryeministrit britanik Keir Starmer për Ramën.

“Historic victory”… it’s interesting to see all major European leaders congratulating Edi Rama, but no Kosovar leader doing so. I mean it’s not surprising, considering the lack of any leadership we’re witnessing and enduring in Kosovo, but still… interesting. https://t.co/uHo7Mbvodr

— Petrit Selimi (@Petrit) May 14, 2025