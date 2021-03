Selena Gomez vazhdon xhirimet e filmit “Only Murders in the Building”

Në xhirimet e saj, 28 vjeçarja kishte veshur një pallto ngjyrë kafe me një fustan ngjyrë portokalli dhe të brendshme të errëta, transmeton lajmi.net.

Ajo mbante flokët e saj të errët mbrapa mbathur kishte çizme të zeza dhe të verdha të errëta. Ndërsa kolegu i saj Martin Short, i cili mbushi 71 vjeç javën e kaluar, përputhej me Gomez në një pallto me pantallona të zeza blu dhe atlete të zeza me flokët e tij të kaftë të krehura..

Martin, kishte veshur një veshje ndërsa ishte ngarkuar në një ambulancë duke xhiruar një skenë filmi. Ai mbante syze me cipë kafe me një pajisje ventilimi të fiksuar në fytyrë ndërsa ishte i lidhur me një shtrat.

Sipas Hulu, seriali në këtë skenë ndoqi tre të huaj që ndajnë një mani me krimin e vërtetë papritmas e gjejnë veten të kapur në një.

Gomez, e cila luan Mabel në serial, është një producente ekzekutive në shfaqje. Roli shënon pjesën e saj të parë të rregullt në një shfaqje televizive që kur u shfaq në Disney’s Wizards of Waverly Place.

Martin është një krijues me John Hoffman në serinë transmetuese, e cila do të zgjasë për 10 episode.

Ai i tha Vogue në fillim të këtij muaji se Selena Gomez me performancën e saj është e pasur dhe e rritur, pasi ajo ka mësuar të nënkuptojë kur është e nevojshme.

Martin i tha revistës se performanca e Gomez bukur, me intensitet shumë të ulët plotëson stilimet me humor të tij të cilët kanë ndarë ekranin në klasikët e humorit snë filmatThre Amigos! dhe Fathe if the Bride./Lajmi.net/