Selektori i Zvicrës: Synojmë fitoren ndaj Kosovës Kosova do të pres Zvicrën në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e Euro 2024, ndërsa në konferencë për shtyp ishte përzgjedhësi Murat Yakin. Në një atmosferë pozitive ky i fundit theksoi se ekipi i Kosovës do të jetë shumë i motivuar, ndërsa shtoi se Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri do të bëjnë maksimumin që të…