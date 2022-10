Selakoviq i akuzoi rëndë Thaçin e Veselin, Gërvalla s’i përmend në replikën e saj

Një përplasje mes kryediplomates Gërvalla dhe homologut të saj serb, Nikolla Selakoviq ka ndodhur sonte në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, në fund të seancës.

Selakoviq, ndër të tjera në fjalimin e tij ka përmendur ish-presidentin Thaçi dhe ish-kryeparlamentarin Veseli, si të akuzuar për krime lufte dhe si argument që sipas tij, për këtë çështje Kosova nuk ka të drejtë të flasë, shkruan lajmi.net.

“Ndoshta mund të dorëzoni aplikacionin që të bëheni nxënës i tij(Vuçiqit). Ai mund t’iu mësojë shumë për diplomacinë e politikën. Ku është ish-presidenti juaj, Hashim Thaçi, ku është Kadri Veseli, çka po bëjnë ata në Hagë. Janë atje për t’u proceduar dhe dënuar për krimet e tmerrshme që kanë kryer ndaj serbëve”, tha ai.

E në fjalën e saj, Gërvalla nuk i përmendi dy ish-krerët e UÇK-së.

Ajo u kap në argumentin e asaj se pse Selakoviq nuk po i referohet në mbiemrin e saj “Gërvalla”, por “Schwarz”.

“Ka arsye pse Selakoviq s’mund ta përmend mbiemrin Gërvalla, sepse babai im është vrarë nga Shërbimi i Sigurimit të Serbisë, dhe për këtë është vështirë të përmendet ky mbiemër, sepse është një vrimë e madhe e errët në ndërgjegjen e Serbisë. Do të mund të shpenzoja në shumë kohë për tu përgjigjur në shumë gjëra por e respektoj kohën që ju keni dhe respektoj këtë organ të nderuar”, tha ajo.

“Është e vështirë të ulesh duke ditur historinë këtu të dëgjosh për të vërteta e gënjeshtra. Do t’i rekomandoja gjithësecilit që mund të mos jetë shumë i bindur që të mos e dëgjojnë Selakoviqin e as ministren e Jashtme të Kosovës. Thjesht lexoni raportet ndërkombëtare, Raportin e Komisionit Evropian, Raportin e OSBE-së sepse do të përpiqesha t’iu mashtroja, por që nuk mund ta bëj kurr për hir të respektit, dhe nuk dua t’i lejoj as të tjerët t’iu mashtrojnë”, tha ajo. /Lajmi.net/