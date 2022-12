Sekuestrohen qindra paketa me cigare në Portin e Durrësit, arrestohet 50-vjeçari nga Kosova Një 50-vjeçar me shtetësi kosovare u arrestua në Portin e Durrësit. Ai u ndalua pasi në automjetin që drejtonte, shërbimet e PKK Port Durrës gjetën dhe sekuestruan qindra paketa me cigare të kontrabanduara. Policia e Shtetit informoi se 50-vjeçari është banues në Francë. Ndërkohë, materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës,…