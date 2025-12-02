​Sekuestrohen monedha të dyshuara të falsifikuara në Prishtinë

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në kryeqytet është raportuar një rast i dyshuar për falsifikim të parasë, që përfshin monedha metalike. Sipas policisë, rasti është raportuar monedhat e dyshuara janë sekuestruar për ekzaminim të mëtejshëm. “Prishtinë / 30.11.2025 – 10:22. Është raportuar për monedha metalike të cilat dyshohet të jenë të falsifikuara”,…

Lajme

02/12/2025 11:05

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në kryeqytet është raportuar një rast i dyshuar për falsifikim të parasë, që përfshin monedha metalike.

Sipas policisë, rasti është raportuar monedhat e dyshuara janë sekuestruar për ekzaminim të mëtejshëm.

“Prishtinë / 30.11.2025 – 10:22. Është raportuar për monedha metalike të cilat dyshohet të jenë të falsifikuara”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë.

Në lidhje me rastin, prokurori kompetent është njoftuar, ndërsa hetimet po vazhdojnë për të identifikuar origjinën e monedhave dhe personat e përfshirë në këtë veprimtari të paligjshme.

Artikuj të ngjashëm

December 2, 2025

Kadrijaj: AAK do të arrijë rezultat dyshifror, do të zhgënjehen ata...

December 2, 2025

Ambasadorja e Kosovës në Norvegji në tubim të VV-së, a e...

Lajme të fundit

Kadrijaj: AAK do të arrijë rezultat dyshifror, do...

Ambasadorja e Kosovës në Norvegji në tubim të...

Shtetasit e Shqipërisë në vendin e dytë: kush...

Kurti: Numri i bizneseve të reja ka arritur nivel rekord gjatë këtij mandati