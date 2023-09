Sekuestrohen dhjetëra doza kokainë e kanabis, arrestohen babë e bir

Një burrë dhe djali i tij janë arrestuar nga ana e Policisë së Shqipërisë.

Kjo për faktin se lokalin e tyre në lagjen “Skënderbeu”, e kishin shfrytëzuar për shitjen e dozave të kokainës dhe kanabis sativës.

Po ashtu është bërë e ditur se 1.3 kg kanabis dhe dhjetëra doza të kësaj lënde narkotike dhe kokaine janë sekuestruar nga ana e policisë, raporton Euronews.

Gjithashtu një 22-vjeçar u kap gjithashtu me doza kokaine gjatë këtij operacioni dhe do të hetohet në gjendje të lirë. Ndërkohë, një 16-vjeçar që lëvizte me motor për të shpërndarë kanabisin është gjithashtu nën hetim.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme./Lajmi.net/