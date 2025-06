Sekuestrohen 194 mijë Euro në aeroportin e Rinasit Policia Kufitare e Rinasit, në bashkëpunim me shërbimet doganore, ka goditur një tjetër rast të tentativës për dalje nga territori i Shqipërisë me shuma të mëdha parash të padeklaruara. Gjatë kontrolleve të imtësishme të zhvilluara në pikën e kalimit kufitar, me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve ndërkufitare, është zbuluar një sasi prej 194,000 euro…