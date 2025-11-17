Sekuestrohen 116 patentë shoferë për dy javë në kryeqytet
Trafiku i Kryeqytetit është duke zbatuar një plan veprimi të fokusuar në parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë në rrugët e Prishtinës.
Nga data 03.11.2025 deri më 16.11.2025, në kuadër të këtij plani, njësitë policore kanë shqiptuar gjithsej 1851 gjoba, prej të cilave:
235 gjoba për përdorim të telefonit gjatë ngasjes,31 gjoba për mosrespektim të semaforit.
Po ashtu, për shkelje të ndryshme të rregullave të trafikut, janë sekuestruar 116 patentë shofer.
Policia e Kryeqytetit apelon te të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të respektojnë rregullat dhe të kontribuojnë në rritjen e sigurisë së përgjithshme. Aktivitetet policore do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me synim parandalimin e aksidenteve dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve./Lajmi.net/