Sekuestrimi i 613 kg kokainë, Krimet e Rënda çojnë për gjykim Arbër Çekajn

Prokuroria e Krimeve të Rënda në përfundim të hetimeve paraprake, ka kërkuar dërgimin per gjykim Arber Çekaj (Kuliçaj), Donaldo Lushaj dhe Armando Pezaku, me mase sigurimi personal në burg në Shqipëri dhe Gjermani, per veprat penale “Trafikim te narkotikëve”, “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”.