Seksologu kosovar: Edukimi seksual duhet futur si lëndë e posaçme në shkolla

“Ajo çfarë mësohet në Biologji nuk mjafton, nuk mjafton për shumë arsye. Tema që përbëhet aty është e pa mjaftueshme me quajt edukim mbi seksualitetin, pastaj profesorët që ligjerojnë janë jo kompetent me e ligjëru Seksualitetin, dhe gatishmëria e nxënësve me u informu dhe me qenë pjesë aty është e pamjaftueshme”, tha ai.

Sipas tij, lënda do të mundësonte që të rinjtë të diskutojnë për seksualitetin karshi normave që kanë mësuar nga kjo lëndë.

“Duhet me u fut si lëndë e posaçme Edukimi mbi Seksualitetin ku profesorët që ligjërojnë janë të përgatitur, ku nxënësi notohet për atë çfarë ko me mësuar, atëherë mundemi me thënë që kemi edukim mbi seksualitetin, dhe të rinjtë kanë me qenë të aftë me diskutu, dhe me u sjellë karshi normave që e kanë mësuar në lëndën mbi seksualitetin”, tha Fejza në emisionin “Pasdite”, në Kanal10.