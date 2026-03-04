Sekretarja e shtypit të Shtëpisë së Bardhë: Goditja ndaj Iranit ‘vendimi i duhur dhe efektiv

04/03/2026 20:54

Sekretarja e shtypit të Shtëpisë së Bardhë pyetet në lidhje me “kërcënimin e afërt” kundër SHBA-së që e detyroi vendin të sulmonte Iranin, ka raportuar BBC.

Reporterja përmend gjithashtu komentet e mëparshme të Kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer, se nuk kishte një “plan të zbatueshëm dhe të menduar mirë”.

“Unë e hedh poshtë plotësisht premisën e pyetjes suaj,” përgjigjet Leavitt. “Presidenti Trump nuk merr vendime në boshllëk.”

Ajo vazhdon duke thënë se “ndjenja e presidentit bazuar në fakte” ishte se Irani përbënte një kërcënim për SHBA-në.

“Ky padyshim ka rezultuar të jetë vendimi i duhur dhe efektiv,” thotë ajo.

Ajo nuk i përgjigjet pyetjes në lidhje me Starmer.

