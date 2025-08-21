Sekretari Parlamentar i Gjermanisë viziton Kosovën
Ambasada Gjermane në Prishtinë ka bërë të ditur vizitën zyrtare të Johann Saathoff, Sekretar Parlamentar i Shtetit pranë Ministrit Federal për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim të Gjermanisë, i cili do të qëndrojë në Kosovë më 22 dhe 23 gusht 2025.
Të premten sekretari Parlamentar i Shtetit do të vizitojë iniciativën kryesore Inovacion dhe Parkun e Trajnimeve në Prizren (ITP), një projekt model i përkushtuar ndaj ndërmarrësisë, inovacionit, zhvillimit të bizneseve dhe përmirësimit të aftësive.
Në program është planifikuar një sesion informues dhe një vizitë në kompani. Kjo vizitë thekson angazhimin e vazhdueshëm të Gjermanisë për të nxitur rritjen ekonomike gjithëpërfshirëse dhe bashkëpunimin bilateral.
Pas vizitës në terren, do të mbahet një konferencë për shtyp në hapësirat e projektit, gjatë së cilës Sekretari Parlamentar i Shtetit do të mbajë një deklaratë dhe do të jetë në dispozicion për të përgjigjur pyetjeve nga përfaqësuesit e mediave.