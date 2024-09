Sekretari i Vatikanit diskuton me Vuçiqin për Kosovën Sekretari i Shtetit i Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, është takuar në Beograd me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, me të cilin ka diskutuar, mes tjerash, edhe për Kosovën. Vuçiq, përmes një postimi në llogarinë e tij në rrjetin social Instagram, ka thënë se gjatë bisedës ka nënvizuar se “çështja e mbrojtjes, respektimit dhe përmirësimit të…