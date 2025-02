Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Rutte: Stabiliteti në Kosovë, në BeH dhe Serbi, është në interesin e NATO-s

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka planifikuar të vizitojë kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës brenda dhjetë ditësh. Ai tha se stabiliteti në Kosovë, stabiliteti në Bosnje, stabiliteti në Serbi, është në interesin tonë.

Vizita e shefit të NATO-s Mark Rutte, në Bosnjë e Hercegovinë, vjen në një kohë lëvizjesh radikale nga autoritetet e RS-së, pas vendimit kundër Milorad Dodik. Megjithatë, Rutte, duke folur në Universitetin Comenius në Bratislavë, njoftoi për vizitën e tij, ditë më parë, para vendimit të Dodikut.

Aty ai u pyet për ndryshimet në politikën ndërkombëtare të SHBA-së, thashethemet se SHBA mund të tërhiqte trupat e saj dhe të largohej nga baza e saj ushtarake në Kosovë dhe nëse ekzistonte rrezik për konflikt në zonë, transmeton Vijesti.ba.

Rutte më pas tha se ai do të vizitonte rajonin në mars dhe se ishte një rajon me një histori jostabiliteti.

“Fatmirësisht, tani, për shumë vite, ne kemi pasur një stabilitet solid, të farkëtuar në atë pjesë të Evropës, në Ballkanin Perëndimor, dhe ne duhet ta ruajmë atë. Nuk kam asnjë arsye të besoj se do të ketë njoftime dramatike dhe në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor. Duhet të sigurohemi që të mbajmë një sy në këtë, sepse stabiliteti në Kosovë, stabiliteti në Bosnje, stabiliteti në Serbi, është në interesin tonë”, tha Rutte.

Ai shtoi se, natyrisht, ata e dinë se ka disa çështje për të cilat “duhet të jemi shumë të kujdesshëm në Bosnje”.

“Unë vetë jam në kontakt të vazhdueshëm me të gjithë drejtuesit kryesorë atje. Kam pasur rastin të flas me dy nga tre anëtarët e Presidencës së BeH në Konferencën e Sigurisë në Mynih dhe do të vizitoj rajonin në mars. Pra, hap pas hapi, ne vërtet po përpiqemi të ruajmë stabilitetin. Dhe kjo është e rëndësishme sepse është një rajon që ka një histori jostabiliteti, dhe për fat të mirë, tani, për shumë vite, ne kemi një stabilitet të fortë, të farkëtuar në atë pjesë të Evropës, në Ballkanin Perëndimor, ne duhet ta ruajmë atë”, tha Rutte.