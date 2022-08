Sekretari i mbrojtjes i Britanisë: Pushtimi rus i Ukrainës ka dështuar

Sekretari britanik i Mbrojtjes ka thënë se Vladimir Putin tani nuk ka gjasa të ketë sukses në pushtimin e Ukrainës. Ben Wallace tha se pushtimi rus i Ukrainës ishte “dështuar”, pasi ai premtoi më shumë mbështetje financiare dhe ushtarake për mbrojtjen e kombit të Evropës Lindore.

Danimarka iu bashkua Mbretërisë së Bashkuar në ofrimin e më shumë ndihme për Ukrainën në një konferencë në Kopenhagë të enjten, të bashkëorganizuar nga Wallace.

“Presidenti Putin do të ketë luajtur bixhoz që në gusht, pas disa muajsh, të gjithë do të jemi mërzitur nga konflikti dhe komuniteti ndërkombëtar do të kishte shkuar në drejtime të ndryshme. Epo, dita e sotme është dëshmi e të kundërtës. Ne kemi dalë nga ky takim me më shumë premtime për financa, më shumë premtime trajnimi dhe më shumë premtime për ndihmë ushtarake, të gjitha të krijuara për të ndihmuar Ukrainën të fitojë, për të ndihmuar Ukrainën të ngrihet për sovranitetin e saj dhe në të vërtetë për të siguruar që ambiciet e presidentit Putin të dështojnë në Ukrainë. siç duhet me të drejtë”, ka thënë Wallace.

Sekretari i Mbrojtjes tha se ishte e rëndësishme të kuptohet se luftimet dhe humbjet e jetëve po ndodhin ende, por shtoi se Rusia “po fillon të dështojë në shumë fusha”, raporton The Guardian.

Ai tha se rusët kanë dështuar deri më tani dhe nuk ka gjasa të kenë sukses ndonjëherë në pushtimin e Ukrainës.

“Pushtimi i tyre (rusëve) ka dështuar dhe është rimodifikuar vazhdimisht në masën që ata me të vërtetë janë duke u fokusuar vetëm në pjesë të jugut dhe në lindje, një rrugë e gjatë e shumë larg operacionit të tyre të ashtuquajtur special treditorë”, ka thënë ai.

Siç ka thënë ai, tri ditë janë tashmë mbi 150 ditë dhe gati gjashtë muaj, me humbje të mëdha të konsiderueshme si të pajisjeve ashtu edhe të personelit rus.