Sekretari i Këshillit të Prindërve optimist: Për 3-4 ditë gjithçka do të jetë në rregull sa u përket librave Enver Balaj, Sekretar i Këshillit të Prindërve ka bërë ftesë që të mos bëhet panik për furnizimin e nxënësve me libra. Ai ka thënë në Klan Kosova se për më pak se një javë gjithçka do të jetë në rregull. “Për 3-4 ditë gjithçka do të rregullohet. Besoj që të hollat do të kalojnë tek…