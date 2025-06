“Sekiraqa vs Capat”-Konflikti që përfundoi me vrasje e plagosje, policia arreston edhe një person të dyshimtë Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda ka bërë të ditur se sot është realizuar një urdhër-kontroll në një lokacion në rrugën “Bajram Bahtiri” në Prishtinë. Kontrolli në këtë rast është kryer në kuadër të hetimeve që lidhen me vrasjen në Aktash, më 2 shtator 2024. “Kontrolli është kryer në kuadër të hetimeve…