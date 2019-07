Sejdiu përmes një shkrimi në Facebook, është shprehur se LDK me lidershipin e saj do të dëshmojë se është parti e njerëzve të lirë dhe me përkushtim të madh demokratik.

“Në Kuvendin e ardhshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ne duhet të gjithë bashkë, me unitet veprimesh si një forcë politike prijëse, të mobilizohemi edhe njëherë për të realizuar plotësisht vizionin e Kosovës shtet i pavarur, sovran, e demokratik”, ka shkruar Sejdiu, përcjell lajmi.net.

Postimi i plotë: