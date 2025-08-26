Sejdiu: Është bërë gabim që s’është votuar Dimal Basha
Analisti Dardan Sejdiu, ka folur në lidhje me seancën e fundit konstituive, ku njëri prej propozimeve të VV-së për kryeparlamentar ishte deputeti Dimal Basha.
Sejdiu tha se është bërë gabim që ai s’është votuar dhe për këtë dha edhe një arsye.
“Përgjithësisht besoj që është bërë gabim që s’është votuar Dimali, sepse sinqerisht ju them, nëse partia më e madhe në vend mendon se kryetari i Kuvendit është dikush i një profili të caktuar, ai përfaqëson edhe shumicën e qytetarëve që e kanë votuar”, u shpreh tutje ai në klankosova.