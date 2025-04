Sejdiu: Brenga e qytetarëve është rritja e çmimeve, ministrat e zyrtarët nuk e thonë asnjë fjalë

Analisti Dardan Sejdiu është shprehur i habitur se si qeveritarët nuk e thonë asnjë fjalë për rritjen e çmimeve.

Ai thotë se “Qeveria aktuale erdhi në pushtet duke premtu nacionalizimin e shpërndarjes së energjisë, e tash po hesht para çdo shtrenjtimi që ka ndodhë në katër vitet e fundit”.

“Kosova meriton ma mirë sesa parti që janë të interesume vetëm për ndarje të pushtetit”, shprehet ai.

Reagimi i tij i plotë:

Sot, kur 70% e qytetarëve të Kosovës brengën kryesore e kanë rritjen e vazhdueshme të çmimeve, krejt çka po më kujtohet janë takimet tona në VV ku diskutohej pikërisht për këtë çështje. Në ato takime, mllefi, zelli dhe gatishmëria për reagim ishin karakteristikë e shumë prej atyre që sot janë ministra e zyrtarë të lartë në këtë qeveri. Po ku janë sot ata njerëz?

Si është e mundur që pikërisht ata, sot në pozita shumë më të pushtetshme, nuk e thonë as një fjalë për këtë çështje? Përkundrazi, duke mos e dërgu asnjë koment të vetëm në ZRRE, ata po e legjitimojnë këtë shtrenjtim të rrymës!

Në fakt, është turp për të gjitha partitë politike në Kosovë që nuk kanë dërgu as edhe një koment të vetëm në Zyrën e Rregullatorit të Energjisë kundër ngritjes së çmimit të rrymës. Qeveria aktuale erdhi në pushtet duke premtu nacionalizimin e shpërndarjes së energjisë, e tash po hesht para çdo shtrenjtimi që ka ndodhë në katër vitet e fundit. Ndërsa partitë opozitare kanë mbet vetëm me statuse boshe në Facebook, pa kurrfarë veprimi konkret.

Në vend që me u angazhu për qytetarët, këta vetëm postojnë në rrjete sociale për me mbulu dështimet dhe mungesën e punës konkrete. Në vend që me mbrojt qytetarët nga këto shtrenjtimet e padrejta të rrymës, partitë tona janë të interesume vetëm për ndarjen e pushtetit dhe privilegjeve mes veti.

Kosova meriton ma mirë sesa parti që janë të interesume vetëm për ndarje të pushtetit.