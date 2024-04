Secesionisti Millorad Dodik këndon me tre gishta përpjetë “Amerika e mallkuar”

Këtë video në platformën “X” e ka shpërndarë eurodeputetja e Parlamentit Evropian, Federica Woelk.

Ajo ndër të tjera tha se Dodik, dhe Republika Srpska meritojnë sanksione, dhe është momenti i fundit që BE-ja të vendosë t’i vendosë edhe ato.

“Secesionisti serb i Bosnjës Millorad Dodik këndon “Prokleta je Amerika” (Amerika e mallkuar).

Hapi tjetër do të jetë këndimi i BE-së të mallkuar.

Vetëm sanksionet ekonomike funksionojnë – është koha e fundit që BE-ja të vendosë t’i vendosë edhe ato.” /Lajmi.net/

— Federica Woelk 🇪🇺 (@federicawoelk) April 6, 2024