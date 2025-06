Seancat me “Bajramin” në mes, nesër mblidhen sërish deputetët Deputetët e zgjedhur të Kuvendit të Kosovës do të mblidhen sërish të shtunën, një ditë pas festës së Kurban Bajramit. Seanca, që i bie të jetë e 28-ta në tentativë për ta konstituar Kuvendin e Kosovës mbahet me fillim nga ora 11:00. Edhe të enjten, deputetët dështuan ta funksionalizojnë parlamentin për herë të 27-të. Kjo…