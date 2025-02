​Seanca solemne e Prishtinës: Këtë festë po e zbeh mungesa e krerëve të UÇK-së

Kuvendi Komunal i Prishtinës ka mbajtur seancë solemne për nder të 17 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në këtë seancë u nderuan edhe 5 gra të cilat dhanë kontributin e tyre gjatë luftës, derisa të zbehtë festimet e sotme u tha se po i bënë mungesa e krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të cilët po gjykohen në Hagë.

Kjo seancë nisi me intonimin e himnit të Republikës së Kosovës dhe atij të Shqipërisë dhe me një minutë heshtje për të nderuar të gjithë të rënët për liri.

Kryetari i kryeqytetit, Përparim Rama teksa ka uruar qytetarët e Kosovës për 17 vjetorin e pavarësisë së Kosovës tha se dita e sotme qoftë ditë afirmimi i forcës dhe qëndresës së bashkuar.

“Në këtë përvjetor nderimin do t’ua drejtojmë grave që qëndruan të patrembura që luftuan për lirinë, për të ardhmen e Kosovës. Nuk i pamë në optikën e mirëfilltë të cilën meritojnë të shihen si heroin, si atdhetare që bënë krejt çka munden për lirin që po e gëzojmë sot…..17 shkurti është dita kur liria jonë merr formën e dhimbjes për të rënët, por edhe të nderimit të sakrificës së bërë nga ata e ato që deshën më shumë sesa veç një jetë për vetveten, që lirinë e deshën për të gjithë ne…. Qoftë kjo ditë e riafrimit të forcës dhe të qëndresës sonë të bashkuar le të ndërtojmë një të ardhme më të mirë dhe të vazhdojmë ta përforcojmë shtetësinë e Kosovës”, theksoi ai.

Në këtë seancë për kontributin e dhënë gjatë luftës me mirënjohje u nderuan Ramize Avdullahu-Salihu, Emine Vitia-Brahimi, Hyrie Veliu, Ibadete Canolli-Kaçiu dhe Zymrie Vitia.

I pari i Prishtinës këto pesë gra i quajti shembuj të fuqisë dhe sakrificës.

“Janë shembuj të fuqisë, janë shembuj të sakrificës, janë shembuj të dashurisë së pamasë për atdheun. Janë fati i kësaj toke që triumfoi e që sot e feston pavarësinë. Secilës prej këtyre heroinave që na nderojnë në sallë me praninë e tyre i dhurojmë një pllakë mirënjohje në shenjtë të miradisë të pafundme”, u shpreh ai.

Ajet Brajshori asamblisti i LDK-së që e udhëhoqi këtë seancë solemne tha se a rruga për liri dhe pavarësi ishte e gjatë dhe i ka rrënjët në gjak.

“Lufta e UÇK-së ka qenë e drejtë dhe do të mbetet e drejtë, përkundër procesit të gjykimit të krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimit e Sali Mustafës e shumë të tjerëve që po gjykohen padrejtësisë në gjykatën e Hagës…. Gjaku dhe liria jeta e të rënëve do të mbetet fanari i përjetshëm i lirisë së Kosovës, sepse liria i ka rrënjët në gjak”, tha ai.

Përfaqësuesi i Organizatave nga Lufta dega në Prishtinës, Fatmir Sopi u shpreh se festimet në këtë ditë po i zbeh mos prezenca e krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Sopi tha se 17 shkurti 2008 ishte akti i cili shënoi përpjekjet shekullore të popullit për liri dhe pavarësi.

“Ushtria Çlirimtare e Kosovës është njëri nga projektet më të mëdha të kombit shqiptar. Me luftën e saj të drejtë dhe çlirimtare fitoj së pari përkrahjen e popullit shqiptar e të gjithë botës demokratike me në krye me SHBA, Mbretërinë e Bashkuar e BE. Pas shtimit të radhëve të saj dhe luftës titanike që po zhvillohej ajo fitoi edhe ndihmën dhe përkrahjen e forcës më të madhe ushtarake në botë NATO… Me këtë akt u kurorëzuan përpjekjet shekullore të popullit tonë që të jetojmë të lirë e të pavarur. Sot populli ynë feston 17 vjetorin me arritje të mëdha pothuajse në të gjitha fushat dhe sferat e jetës. Nga një tokë e djegur siç e la pushtuesi serb, Kosova po ecë drejtë horizonteve të reja. Derisa ne të gjithë po e festojmë, këtë ditë po e zbehë mos prezenca e liribërsëve dhe atyre që shpallën pavarësinë tonë, krerëve të UÇK-së të cilët padrejtësisht po përballen në Gjykatën Speciale me akuza të pabaza”, theksoi ai.

Për shënimin e ditëlindjes së 17 të shtetit të Kosovës Komuna e Prishtinës ka organizuar një sërë aktivitetesh përfshirë homazhe e ngjarje kulturore.

17 vite më parë, në një seancë të Kuvendit të Kosovës u bë shpallja e pavarësisë së Kosovës.

Në seancën historike morën pjesë 109 deputetë, nga 120 sosh, të cilët e nënshkruan edhe Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.

Në këtë seancë nuk ishin të pranishëm deputetët serb.

Shpallja e pavarësisë së Kosovës u bë nga kryeministri i atëhershëm, Hashim Thaçi