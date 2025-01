Seanca për vrasjen e Liridona Ademajt: Dënohet me 500 euro avokati i Kokallës pas pretendimeve se ka pasur probleme me CD-të e pamjeve Në Gjykatën Themelore në Prishtinë po mbahet seanca fillestare në gjykimin për vrasjen e Liridona Ademajt, ku të akuzuar janë ish-bashkëshorti Naim Murseli, Granit Plava, Kushtrim Kokalla dhe Tom Dodaj. Në sallë janë lëshuar pamjet video nga restoranti në Graçanicë, ku Liridona me Naimin, kishin darkuar pak orë para ngjarjes makabre. Në fjalën e tij,…