Seanca për qeverinë e re mbahet të dielën nga ora 10:00
Lajmi.net raportoi sot se seanca për qeverinë e re të Kosovës mbahet të dielën. Tanimë për këtë seancë është caktuar edhe ora. Seanca për votimin e kabinetit të ri do të jetë nga ora 10:00. Kësisoj, të dielën deputetët do të mblidhen për të votuar apo për të mos votuar propozimin e të mandatuarit tanimë…
Ndryshe mandatari për formimin e Qeverisë së re të Kosovës, lideri i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministri në detyrë- Albin Kurti ka edhe dy ditë kohë para vetes që të prezantojë kabinetin qeveritar para deputetëve të Kuvendit të Kosovës.
Në mënyrë ligjore, nëse Qeveria nuk zgjidhet të dielën, pas zgjedhjeve të mbajtura në shkurt të këtij viti dhe pas më shumë se tetë muaj përpjekjesh për të formuar institucionet e reja të vendit, Kosova do të mund të përballet me një krizë të re institucionale.
Në zgjedhjet e mbajtura më 9 shkurt, Vetëvendosje arriti që të marrë më shumë vota, por jo mjaftueshëm sa për të qeverisur e vetme apo për të arritur që të formojë e vetme Qeverinë e Kosovës.
Kësisoj, mbetet e pasigurt çështja nëse Vetëvendosje do të arrijë t’i sigurojë votat e mjaftueshme nga partitë e tjera në Kuvendin e Kosovës./Lajmi.net/
