Seanca nuk nis me kohë, në sallë janë veç deputetët e LDK-së dhe të komuniteteve- nga Nisma erdhën e shkuan

Edhe pse parashihej që në ora 12:00 të fillojë seanca konstituive për Kuvendin e Kosovës, në sallën plenare ende nuk janë shumica e deputetëve.

Tashmë në sallë kanë ardhur disa prej deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, disa nga komunitetet, e deputetë të Nisma-s janë parë vetëm duke hyrë e duke dalë nga salla.

Mbetet të shihet nëse deputetët do të mund të kalojnë së paku pikat e para të rendit të ditës- ku ndër të tjerash do të bëhej edhe betimi i deputetëve nga legjislatura e nëntë me radhë./Lajmi.net/