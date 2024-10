Seanca nis me debat për kuorumin: Nuk është e mundur me qenë 78 deputetë në sallë e mos me ja nis seanca Seanca e sotme plenare e cila parashihej të filloj në ora 10:00, edhe kësaj here nisi me një orë vonesë. Në fillim të kësaj seance pati mospajtime në mes partive të opozitës dhe kryetarit të Kuvendit, Glauk Konjufca. Këto mospajtime nisën për shkak të kuorumit në seancë. Seanca e Kuvendit të Kosovës edhe kësaj here…