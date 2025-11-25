Seanca e Thaçit më 28 nëntor në Hagë, Syla: Këtë datë e kemi respektuar edhe në kohë lufte
Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë kanë vendosur të mbajnë seancë ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi më 28 nëntor, ditë që në Kosovë konsiderohet festë zyrtare për nder të Ditës së Flamurit.
Gazmend Syla nga Organizata e Veteranëve të UÇK-së, ka deklaruar se Gjykata Speciale nuk ka treguar respekt për historinë e popullit shqiptar.
“Ne e kemi konsideru që kjo gjykatë nuk ka respektu vlerën, historinë tonë, atë çka kanë dhënë shumë e shumë dëshmorë, gjeneratë pas gjenerate”, tha ai, në emisionin në Klan Kosova.
Ai u shpreh se 28 Nëntori ka qenë gjithmonë datë e shenjtë për shqiptarët, e respektuar edhe gjatë periudhës së luftës.
“Është festë zyrtare në krejt shqiptarinë. Ne e kemi respektu këtë datë edhe në kohë lufte dhe e kemi nderu. Edhe historia jonë më e re lidhet me këtë datë, sepse atëherë është zyrtarizuar UÇK-ja, e pastaj kemi edhe ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari”, tha Syla.