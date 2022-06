​Seanca e re e Kuvendit më 16 qershor

Kështu ka bërë të ditur shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila, pas mbledhjes së kryesisë.

Ajo ka thënë se agjenda do të plotësohet edhe me pika të tjera.

Ndërsa shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri ka thënë se në seancën e ardhshme në rend dite do të jetë edhe çështja e trustit.

“Ne do të presim edhe këtë javë a do të ketë një veprim nga qeveria, që jo atëherë grupi ynë parlamentar do të nisë nismën për ligjin e pagave për shkak se ne jemi tashmë në muajin qershor, realisht viti shkoi, atë që e kemi thënë vjet, at që e kemi thënë në fillim të vitit që kjo qeveri as nuk e ka në plan, as nuk do të me nisë këtë nismë. Ajo që dihet është që në seancën e ardhshme menjëherë pas pikës së parë ku do të ketë deklarime të grupeve parlamentare do të jetën ë rend dite tema e trustit”, ka thënë ai.

Ai gjithashtu ka bërë të ditur se nisma e AAK-së për plotësim ndryshimin për skemat pensionale të financuara nga shteti e ka marrë miratimin e kryesisë dhe qeveria ka afat një muaj për trajtimin e saj.