Seanca e radhës plenare pritet të zhvillohet të enjten

Ajo tha se si fillim do të mbahet debat parlamentar i ftuar nga AAK-ja në kuadër të sesionit vjeshtor, e që ka të bëjë me rritjen e çmimeve.

Por që sipas saj planifikohet që të njëjtën ditë të vazhdohet me punimet e seancave të kaluara, pas përfundimit të seancës së re.

“Planifikojmë që të njëjtën ditë të vazhdohet me punimet e seancave të kaluara, pas përfundimit të seancës së re.Në rend të ditës do të jenë marrëveshjet ndërkombëtare, me mundësin e vazhdimit të punimeve edhe ditën e premte nga pikat që kanë mbetur pa u trajtuar”, tha ajo.

Ndryshe duhet përkujtuar që në vitin të cilin lamë pas Kuvendi i Kosovës shpesh herë ka dështuar të zhvillojë mbledhjet e Kryesisë së Kuvendit, e poashtu edhe seancat plenare.

Kësisoj pritet që këtë vit këto çështje të jenë më të rregulluara e seancat të mos mbesin të grumbulluara./Lajmi.net/