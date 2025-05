Seanca e dhjetë për konstituimin e Kuvendit nesër – Cili është ‘eksperimenti’ i radhës i Kurtit? Kuvendi i Kosovës përmes një komunikate për media ka njoftuar për seancën e radhës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës që do të mbahet të shtunën. Seanca do të mbahet në orën 10:00, ku LVV si parti e parë në zgjedhje do të provojë përsëri të zgjedh kryetaren e Kuvendit. Në seancën e fundit, partia…