Sean “Diddy” Combs rrezikon të dënohet me 15 vjet burg Gjykimi i producentit dhe këngëtarit amerikan Sean “Diddy” Combs mbi akuzat e supozuara për trafik seksual dhe konspiracion do të fillojë më 5 maj 2025. CBS News raporton se gjyqtari Arun Subramanian vendosi në një seancë paraprake se gjykimi do të fillojë në maj të vitit të ardhshëm. Diddy, i cili u paraqit para një…