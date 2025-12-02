S’e paguajti alimentacionin për fëmijët, dënohet me 1 vit burgim i akuzuari në Ferizaj
Gjykata Themelore në Ferizaj ka njoftuar se ka shpallur aktgjykim dënues ndaj F.V. për “Shmangie nga sigurimi i mjeteve për jetesë”. Ai është dënuar me 1 vit burgim.
I pandehuri F.V., akuzohet se nga data 3 tetor 2024 deri më tani, me qëllim iu është shmangur sigurimit të mjeteve të jetesës për dy fëmijët të tij të mitur, për të cilët është i obliguar të kujdeset në bazë të Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj, të datës 22 qershor 2023, me të cilin është detyruar që të ju paguaj të dëmtuarve – fëmijëve të tij mjetet për jetesë për çdo muaj dhe atë në shumën prej shtatëqind (700.00) Euro për të cilën është detyruar që t`i paguaj të dëmtuarës – ish bashkëshortes së tij A.G.V., deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore ku i pandehuri i`u ka shmangur detyrimeve duke mos paguar shumën e përcaktuar të pagesës së alimentacionit të fëmijëve të përbashkët.
“Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej tridhjetë (30) ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore në Ferizajt.”