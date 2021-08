“Se keni provuar t’ju vrasin nënën në sy”, Stresi reagon ndaj koncertit ku do të këndojë Bregoviç

Reperi shprehet se vetëm shqiptarët e Kosovës e dinë çfarë kanë kaluar gjatë luftës me Serbinë, ndaj “ne nuk mund t’ju hapim plagë duke ftuar dikë që ka frymëzuar ushtarët serbë”.

“Ju analista shqipetar, nenkryetar dhe kryetar lopcar. S’kemi nevoje as per artin e as per boten e Serbise. Nuk e kemi perjetu ne masakren e Kosoves, nuk kemi humbur ne motren, femijen, baben, vellain apo kusherinjte, nuk kemi qen pjese direkte e kesaj fatkeqesie por ka qene populli e shqiptar i Kosoves qe i ka vujt keto masakra ndaj e keni shume te lehte te flisni per serbin dhe ti pritni ne konakun tuaj.

Se keni provuar t’ju vrasin nenen ne sy tuaj apo beben duke ja ça barkun nenes ??? Ai keni provu keto ? Jo pra s’dini se cfare eshte te jesh pjes e gjenocidit. Turp per shtetin tone, turp per ju analista k**** meshkuj blogera, gazetare marre t’ju vije. Un nuk bej thirrje per dhune kurre me, por ju lutem bojkotojeni ate koncert te m**** plzzzzz”, shkruan Stresi.